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«Уральские пельмени» отозвали иски к компании бывшего директора

09.12.2019 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Уральские пельмени» отозвали иски к компании бывшего директора
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы вернул ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» без рассмотрения два иска к компании «Идея Фикс Медиа», которая связана с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским, передает РИА Новости со ссылкой на определения суда.

Уточняется, что сумма двух исков составляла 210 миллионов рублей. Иски были возвращены по просьбе истца. Почему «Уральские пельмени» решили отозвать иски, не сообщается.

Напомним, иски были поданы в конце ноября. В одном из них шла речь о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации в размере 200 миллионов рублей, в другом - о запрете использовать видеоролик в интернете и взыскании компенсации в размере 10 миллионов рублей.

В мае этого года арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с участников «Творческого объединения «Уральские пельмени» судебных издержек на общую сумму 813 тысяч рублей в пользу экс-директора Сергея Нетиевского. Денежные средства должны были покрыть судебные расходы, которые понес Нетиевский при рассмотрении иска к нему в судах трех инстанций.

Напомним, в ноябре прошлого года арбитражный суд Уральского округа оставил в силе судебные акты Арбитражного суда Свердловской области и 17 арбитражного апелляционного суда, отклонивших иск участников «Творческого объединения «Уральские пельмени» о взыскании с их бывшего директора Сергея Нетиевского около 40 миллионов рублей.

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«Творческое объединение «Уральские пельмени» было учреждено участниками шоу, в том числе и Сергеем Нетиевским, в 2011 году. Компания «Идея Фикс Медиа» на 50 процентов принадлежит студии Нетиевского First Hand Media, Нетиевский также является финансовым директором компании.

 
 
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости Арбитражный суд Москвы вернул ООО «Творческое объединение «Уральские...
 
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