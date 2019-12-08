"В декабре на неделю погаснет солнце"









- Это откровенно фейковая новость, - говорит Максим Шундалов, доцент кафедры физической оптики и прикладной информатики физического факультета БГУ. - Основная часть ссылок ведет на российские новостные сайты, которые не указывают источники информации или ссылаются на какую-то организацию, которая называет себя «Академией Космопоиск».





Она не имеет никакого отношения к Академии наук России. Поэтому никакого экспертного мнения в этих новостях нет. Что касается самой проблемы, действительно, есть такое понятие, как магнитные бури, были случаи, когда они приводили к сбоям в связи, помехам и так далее. Но на шесть дней или на десять минут солнце не может погаснуть в результате магнитной бури, это совершенно исключено.





Ученый поясняет, что есть такое понятие, как 11-летний цикл активности Солнца, и сильные магнитные бури происходят как раз во время пика солнечной активности:





- Такой пик был в 2014 году и ожидается через 11 лет, в 2025-м. А сейчас Солнце не находится в пике активности, поэтому очень сильных магнитных бурь, которые могли бы привести к серьезным проблемам, в ближайшие годы не будет.