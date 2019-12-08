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"В декабре на неделю погаснет солнце"

09.12.2019 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интернете гуляет новость том, что в декабре из-за сильных магнитных бурь на 6 - 7 дней погаснет Солнце, так как атмосфера не сможет пропускать до 90% солнечных лучей. Мы сможем всю эту неделю наблюдать смену цвета неба.



- Это откровенно фейковая новость, - говорит Максим Шундалов, доцент кафедры физической оптики и прикладной информатики физического факультета БГУ. - Основная часть ссылок ведет на российские новостные сайты, которые не указывают источники информации или ссылаются на какую-то организацию, которая называет себя «Академией Космопоиск». 

Она не имеет никакого отношения к Академии наук России. Поэтому никакого экспертного мнения в этих новостях нет. Что касается самой проблемы, действительно, есть такое понятие, как магнитные бури, были случаи, когда они приводили к сбоям в связи, помехам и так далее. Но на шесть дней или на десять минут солнце не может погаснуть в результате магнитной бури, это совершенно исключено.

Ученый поясняет, что есть такое понятие, как 11-летний цикл активности Солнца, и сильные магнитные бури происходят как раз во время пика солнечной активности:

- Такой пик был в 2014 году и ожидается через 11 лет, в 2025-м. А сейчас Солнце не находится в пике активности, поэтому очень сильных магнитных бурь, которые могли бы привести к серьезным проблемам, в ближайшие годы не будет.
 
Теги: Новости
 
 
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В интернете гуляет новость том, что в декабре из-за сильных магнитных бурь на 6 - 7 дней погаснет Солнце, так как атмосфера не сможет пропускать до 90% солнечных лучей....
 
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