В Минске продаётся консилер Трампа. Запомните его, чтобы не покупать

Источник материала: KYKY

Возможно, вы не раз обращали внимание на цвет кожи президента Америки Дональда Трампа, которая отдает оранжевым цветом. Пока все вокруг уличали главу Штатов в непрезентабельном виде с недорогим загаром из солярия, бывшие домработницы Трампа, «нелегальные иммигрантки без документов», дали интервью журналистам Washington Post. Они рассказали о бытовых привычках президента – а также о том, какими средствами косметики он пользуется. Они есть и в Беларуси!

«Трамп и его семья провели так много времени в своих владениях – и продолжают проводить, – что у многих сотрудников The Trump Organization [основная компания Трампа, контролирующая разные формы его бизнесов – от отелей до гольф-клубов – прим. KYKY] есть истории о встречах с этими людьми. Но работникам без документов часто поручали выполнять самую личную работу. Те, кто готовил и подавал Трампу еду, знали, что ему нравятся его особенным образом приготовленные чизбургеры и диетическая кола в маленьких стеклянных бутылках с пластиковой соломинкой, до которой никто больше не дотрагивался.

Трамп любил Tic Tacs. Он всегда хотел видеть в своем офисе две полные упаковки с белыми Tic Tacs и одну, заполненную наполовину. То же правило касалось косметики бренда Bronx Colors из Швейцарии, которую Трамп наносил на лицо: две целиком заполненные тубы и одну – наполовину. Даже если это означало, что домработницам каждый раз приходилось приносить новые рубашки из магазина, потому что на старых появлялись пятна ржавого цвета», – пишет Washington Post.

А тот самый консилер Bronx Colors продается и в Минске. Остерегайтесь: его можно увидеть в сети магазинов «Космо» по «астрономической» цене – 18,5 рубля за штуку.