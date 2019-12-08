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Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире

09.12.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Финляндии. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире – 34-летнюю Санну Марин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире

Политик занимала пост министра транспорта и коммуникаций страны. Теперь она сменит ушедшего в отставку Антти Ринне.

К слову, все пять партий, которые входят в левоцентристскую правящую коалицию Финляндии, возглавляют женщины. А самым молодым председателем правительства до этого считался 35-летний украинский премьер Алексей Гончарук.

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире

Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире

Люди в материале: Санна Марин
 
 
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Новости Финляндии. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире – 34-летнюю Санну Марин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политик...
 
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