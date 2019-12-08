|
Ей 34 года. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире
Источник материала: СТВ
Новости Финляндии. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире – 34-летнюю Санну Марин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политик занимала пост министра транспорта и коммуникаций страны. Теперь она сменит ушедшего в отставку Антти Ринне.
К слову, все пять партий, которые входят в левоцентристскую правящую коалицию Финляндии, возглавляют женщины. А самым молодым председателем правительства до этого считался 35-летний украинский премьер Алексей Гончарук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Финляндии. В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире – 34-летнюю Санну Марин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политик...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)