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«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учебный центр технологий «Индустрия 4.0» открыли в Минске на базе Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:
Преподаватели колледжа также прошли обучение и получили соответствующие сертификаты. В центре уже завершены основные работы, так что на ближайших лабораторных занятиях студенты уже опробуют новинку.
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«Прошёл сертификацию по международным стандартам». Ректор РИПО об учебном центре технологий «Индустрия 4.0»
Новости Беларуси. Учебный центр технологий «Индустрия 4.0» открыли в Минске на базе Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, сообщили в...
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