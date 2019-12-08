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«Москва поглощает»: мэр Вильнюса призвал литовцев бороться за независимость Беларуси

09.12.2019 16:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на волне разговоров об интеграции обратился к литовцам с просьбой вместе бороться за суверенность Беларуси, пишет «Радые Свабода». Он также призвал прекратить злиться из-за того, что беларусы считают историю ВКЛ и своей в том числе. Мы без лишних слов публикуем его пост без каких-либо сокращений.

«Поговорив пять часов, Путин расстался с Лукашенко, так ни о чем и не договорившись. Это, скорее всего, по крайней мере на некоторое время, хорошая новость. Но у нас под носом, по ту сторону границы Евросоюза, происходит что-то очень важное для нас, для всей Литвы.

Беларусь сегодня для нас – это другой мир, застрявшего в авторитаризме, ограничениях, искривленной реальности, мир, из которого мы успешно вырвались. Однако мы не должны забывать, что из 800 лет истории нашего государства мы с беларусами только на последнем 50-летнем этапе существуем отдельно. И это достижение не только для нас, поскольку мы остались по другую сторону занавеса, но, к сожалению, и для Москвы, которая наших соседей пытается окончательно поглотить.

Мне не нравится, что мы этому не препятствуем. Даже если в ближайшее время наши усилия не смогут спасти независимость Беларуси, это еще не значит, что мы должны забыть о беларусах как о людях и как о своих потенциальных союзниках в будущем.

Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), единственная беларуская школа за пределами Беларуси, нашел убежище в Вильнюсе, дружеский прием соседей во время погребения героев восстания и правильный выбор герба над их криптами – хорошие, но недостаточные шаги. Сделать больше было бы нелегко, но кое-что возможно.

Прежде всего, исторический идейный шаг – перестать возмущаться, как это фактически делается через некоторые наши учреждения, что часть людей в Беларуси считает историю ВКЛ своей и стремятся подчеркнуть ее. Потому что эта история является также историей и их предков, которая напоминает, что не Москва там была хозяином. Более того, она может напомнить нам о ценностях, которые наши предки отстаивали плечо к плечу, и как эти ценности остаются сегодня отправной точкой нашей политики, а не нашего восточного соседа.

Легендарный символ – Илья Муромец, известный всем россиянам российский воин – и тот, оказывается, был беларусом из ВКЛ, который боролся против москвичей... Давайте используем общое прошлое для перспективы свободного будущего в Беларуси.

Во-вторых, практический человеческий уровень – поездки людей из Беларуси в Литву. Наше полное поражение заключается в том, что, пока мы оглядываемся на Запад, все больше наших соседей открывают для себя Польшу, а не нас. И не только, а может, даже не столько ради размеров, сколько из-за бюрократических барьеров.

Мы прекрасно понимаем, что Россия и Беларусь сегодня фактически образуют одно политическое пространство. Вот простая иллюстрация. Я заранее знал ответ. Но, когда я спросил у беларуского посла, примут ли они меня, если бы я когда-нибудь надумал приехать, потому что я в России – персона нон грата, он не решился ответить ... Но давайте мы сделаем так, чтобы люди, которые не имеют ничего общего с режимом, могли чаще приезжать в Литву, могли легче в ней обживаться – кто навсегда ради будущего своих детей, а кто временно ради будущего своей страны. Это только бы нас укрепило. Как укрепило бы и хрупкие белоруские связи с Литвой и Европой.

Так что повторюсь: то, что Лукашенко с Путиным пока что не целуются перед телекамерами, – еще один знак того, что, несмотря на все нелепости наших восточных соседей, мы, по крайней мере в далеком будущем, будем иметь рядом независимую свободную Беларусь, а не экспансивную Российскую империю».

Фото обложки: Любовь Касперович для TUT.by.

 
Теги: Новости
 
 
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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на волне разговоров об интеграции обратился к литовцам с просьбой вместе бороться за суверенность Беларуси, пишет «Радые Свабода»....
 
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