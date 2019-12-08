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Парень упал под колеса грузовика и выжил. Взгляните, как ему это удалось

09.12.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В австралийском штате Квинсленд камера видеонаблюдения сняла пример невероятного везения: парень упал с самоката прямо под колеса грузовика, едущего задним ходом. Водитель не заметил момент падения и продолжил движение, но парень чудом остался цел. Посмотрите, как ему это удалось.

 
 
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Водитель не заметил момент падения и продолжил движение.
 
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