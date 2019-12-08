Парень упал под колеса грузовика и выжил. Взгляните, как ему это удалось

Источник материала: Tut.by

В австралийском штате Квинсленд камера видеонаблюдения сняла пример невероятного везения: парень упал с самоката прямо под колеса грузовика, едущего задним ходом. Водитель не заметил момент падения и продолжил движение, но парень чудом остался цел. Посмотрите, как ему это удалось.