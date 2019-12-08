Выбираем новогоднюю елку: советы экспертов

Источник материала: Вороновская газета





В ближайшие дни для многих вновь станет актуальным вопрос выбора главного новогоднего символа – елки.

О плюсах и минусах живых и искусственных деревьев, а также правилах их покупки, ссылаясь на мнения экспертов и экологов, пишет «Фонтанка».

По мнению экологов, при выборе искусственной или живой елки лучше отдать предпочтение первой.

Нового года . Искусственное дерево требует в разы больше ресурсов на производство, транспортировку и продажу. К тому же такая ель не подлежит переработке, а живые хвойные деревья можно измельчить в щепу или передать на подстилку и корм для животных», – рассказала сотрудник Greenpeace в России Василиса Ягодина. «Живое хвойное дерево, выращенное специально к празднику на лесной плантации недалеко от места продажи и проданное без обильной пластиковой упаковки, станет наиболее безопасным для природы символом. Искусственное дерево требует в разы больше ресурсов на производство, транспортировку и продажу. К тому же такая ель не подлежит переработке, а живые хвойные деревья можно измельчить в щепу или передать на подстилку и корм для животных», – рассказала сотрудник Greenpeace в России Василиса Ягодина.





специализированной точке продаж . При это, по словам экспертов Роспотребнадзора, у продавца обязательно должны быть разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, подробный прайс-лист, линейка или рулетка для замера дерева, упаковочный материал, книга отзывов и предложений. Приобретать сосну или ель необходимо только в. При это, по словам экспертов Роспотребнадзора, у продавца обязательно должны быть разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, подробный прайс-лист, линейка или рулетка для замераупаковочный материал, книга отзывов и предложений. В выборе живого дерева помогут несколько правил. Иголки должны быть яркие и сочные, если их растереть в руке, появится характерный хвойный запах. У свежего здорового дерева ветви должны быть эластичными, ствол не голым, а в иголках.Темная кайма на его срезе будет говорить о том, что елка простоит недолго. Также нехорошим признаком станут осыпающиеся иголки, если деревом постучать о землю. Для тех, кто любит экономить время и деньги, лучшим решением станет выбор в пользу искусственной елки. По словам сотрудников Greenpeace, такое дерево окупает свой экологический след, если его используют не менее 20 лет. Поэтому эксперты советуют, приобретать качественный товар, который прослужит много лет.

Специалисты Роспотребнадзор рекомендует покупать искусственные ели в крупных супермаркетах и магазинах, а также специализированных торговых точках. При этом у продавца должен быть сертификат качества и декларация соответствия, подтверждающие качество и безопасность товара. Признаками качественной искусственной елки являются отсутствие запаха, а также надежные «иголки», которые не остаются в руках после прикосновения к дереву. На упаковке должна быть информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ и данные об обработке антивоспламеняющими веществами (это очень важно, чтобы не произошло возгорания от гирлянды). Данные о производителе должны быть представлены на этикетке на русском языке.

mir24.tv