Следователи устанавливают обстоятельства убийства в деревне Мелешки

Источник материала: Слуцк Город





Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 139 УК РБ).

В ночь на 9 декабря медработниками по месту жительства констатирована смерть с признаками криминального характера 56-летнего жителя агрогородка Мелешки Слуцкого района.

Следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, дворовой территории, опрошены соседи, местные жители, зафиксированы следы и объекты, которые могут иметь отношение к происшествию, а также проведены иные неотложные следственные действия.

Подозреваемой по уголовному делу вскоре была признана 39-летняя женщина, проживающая совместно с потерпевшим в указанном доме.

По предварительным данным, в ходе конфликта, возникшего между ними на почве неприязненных отношений, она нанесла ножевые ранения мужчине. На момент задержания у подозреваемой зафиксировано в выдыхаемом воздухе более 1,4 промилле алкоголя.

Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению. Изъятые вещественные доказательства, в том числе орудие преступления - нож, который будет исследован сотрудниками судмедэкспертами.

Окончательная квалификация действиям женщины будет дана после проведение следственных действий.