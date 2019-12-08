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Следователи устанавливают обстоятельства убийства в деревне Мелешки
09.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 139 УК РБ).
В ночь на 9 декабря медработниками по месту жительства констатирована смерть с признаками криминального характера 56-летнего жителя агрогородка Мелешки Слуцкого района.
Следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, дворовой территории, опрошены соседи, местные жители, зафиксированы следы и объекты, которые могут иметь отношение к происшествию, а также проведены иные неотложные следственные действия.
Подозреваемой по уголовному делу вскоре была признана 39-летняя женщина, проживающая совместно с потерпевшим в указанном доме.
Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению. Изъятые вещественные доказательства, в том числе орудие преступления - нож, который будет исследован сотрудниками судмедэкспертами.
Окончательная квалификация действиям женщины будет дана после проведение следственных действий.
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Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
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