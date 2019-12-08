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Минчанина, который попросил пересчитать голоса на избирательном участке, арестовали на 14 суток

09.12.2019 16:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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24-летнего активиста Legalize Belarus Петра Маркелова арестовали на 14 суток, сообщают правозащитники центра «Весна». Будучи доверенным лицом на тот момент кандидата в депутаты Станислава Шашка, он попросил пересчитать голоса на избирательном участке, потому что усомнился в их правдивости.

Все произошло еще 17 ноября. «Мы c наблюдателями смотрели и считали – только у двоих членов комиссии голосов за меня было больше 70. Я в основной день побеждал по всем бюллетеням, а председатель комиссии имела наглость сказать, что у меня всего 46 голосов. Если бы они эту цифру озвучили по результатам досрочного голосования, я бы еще мог стерпеть, но по основному дню я просто не мог молчать, они все нагло врут. Я по всем бюллетеням побеждал», – говорил Шашок.

Тогда Маркелов потребовал пересчитать голоса, включил видеосъемку и начал вести стрим в Facebook. На участок вызвали милицию, Маркелова увезли в Московский РУВД и составили протокол по статье 17.1 КоАП о мелком хулиганстве. Позже активиста отпустили. 

 
 
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24-летнего активиста Legalize Belarus Петра Маркелова арестовали на 14 суток, сообщают правозащитники центра «Весна». Будучи доверенным лицом на тот момент кандидата в...
 
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