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Минчанина, который попросил пересчитать голоса на избирательном участке, арестовали на 14 суток
Источник материала: KYKY>
24-летнего активиста Legalize Belarus Петра Маркелова арестовали на 14 суток,
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Тогда Маркелов потребовал пересчитать голоса, включил видеосъемку и начал вести стрим в Facebook. На участок вызвали милицию, Маркелова увезли в Московский РУВД и составили протокол по статье 17.1 КоАП о мелком хулиганстве. Позже активиста отпустили.
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24-летнего активиста Legalize Belarus Петра Маркелова арестовали на 14 суток, сообщают правозащитники центра «Весна». Будучи доверенным лицом на тот момент кандидата в...
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