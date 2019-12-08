Источник материала: Новости Волковыска

Художник Дэвид Датуна съел приклеенный к стене банан, тем самым уничтожив один из экспонатов художественной ярмарки Art Basel Miami Beach. Немного ранее такая же инсталляция была продана за $120 000.

Видео, на котором Дэвид Датун проследовал к стене выставки и съел банан, проданный за 120 тысяч долларов, стало вирусным в сети. Его опубликовал сам американский художник на своей странице в Instagram. Инцидент произошёл в воскресенье, 8 декабря 2019 года.

После того, как он съел банан, его задержала и допросила полиция. Позже художника отпустили, однако правоохранительные органы не исключают возможность предъявления обвинений в будущем.

По словам Датуны, произошедшее было перформансом под названием «Голодный художник». На своей личной странице в Instagram он также отметил, что не хотел оскорбить автора арт-объекта, просто ему понравилась вкусная инсталляция.

«Я очень люблю работы Маурицио Каттелана, и мне правда понравилась эта инсталляция. Она была очень вкусной», – пояснил он.

Чуть позже съеденный банан заменили на новый. Как пояснили представители галереи Art Basel Miami Beach, произведение искусства удалось сохранить, поскольку «банан – это идея».

Автор Маурицио Каттелан назвал свой арт-объект "Комик" (Comedian) – банан, приклеенный к стене куском непрозрачного скотча. Две из трёх копий работы продали коллекционерам за $120 000 каждая, после чего цена на третий банан поднялась до $150 000.