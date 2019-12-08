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Мошенники продавали жилье минских алкоголиков и вывозили их в глухие села

09.12.2019 17:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет завершил работу над уголовным делом о мошенничестве, связанном с продажей недвижимости.

Фигуранты втирались в доверие к минчанам, ведущим асоциальный образ жизни, затем уговаривали их «выгодно» продать жилье, а взамен перевозили их в старые деревенские дома.

В преступлениях обвиняются двое мужчин и две женщины 42-53 лет. По версии следствия, свои махинации они осуществляли с 2011 по 2018 год. Они находили жителей Минска, которые сильно пили и вели асоциальный образ жизни, и входили к ним в доверие. Под разными предлогами — например, говорили, что хотят снять у них комнату под склад товара — фигуранты часто приходили к потерпевшим, приносили им выпивку, продукты, давали немного денег.

Когда отношения складывались, фигуранты начинали убеждать жертв в том, что им незачем жить в Минске — можно продать свою квартиру, купить жилье за городом, а за разницу в цене жить припеваючи. Потерпевшие сначала отказывались, но мошенники убеждали их в том, что сделка полностью прозрачна, что они помогут им во всех юридических вопросах и т.д. Если квартира была не приватизирована, они брали на себя вопрос приватизации.

Жертвы соглашались, и их возили смотреть квартиры. Чтобы они не понимали, в каком состоянии жилье и сколько оно реально стоит, их постоянно поили алкоголем. Люди даже не понимали, что их увезли в неизвестную деревню в другой области, тогда как на словах им обещали подобрать жилье рядом с Минском.

Когда все бумаги были оформлены и подписаны, потерпевших увозили в купленные для них дома в сельской местности, которые были в 5-7 раз дешевле минских квартир. Как можно понять из сообщения СК, разницу в стоимости жилья мошенники у них отбирали либо частично, либо полностью.

За восемь лет фигуранты провернули не меньше восьми таких махинаций с недвижимостью. Не всегда мошенники действовали уговорами. В одном эпизоде потерпевший отказывался от сделки, и фигуранты заперли его дома, не разрешая выходить. При этом они постоянно приносили ему сигареты и выпивку. Через несколько дней, когда алкоголь кончался, они снова вынуждали его продать жилье. Мужчина из-за абстинентного синдрома и ограничения свободы находился в подавленном состояниии и в итоге был согласен уже на любые условия, лишь бы получить выпивку.

Кроме того, одна из фигуранток в 2015-2016 годах зарабатывала еще и на «экстрасенсорных» услугах. Она предлагала людям снять порчу или родовое проклятие, улучшить личную жизнь и финансовое положение, и убеждала их заплатить ей — в среднем 200 рублей. Таким образом за год она получила около 37 тысяч рублей.

Злоумышленникам были предъявлены разные обвинения — в повторном мошенничестве в особо крупном размере и в незаконном лишении свободы. Они взяты под стражу. Наложен арест на их имущество стоимостью больше 40 тысяч рублей.

Уголовное дело после проверки прокурором будет направлено в суд.
 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет завершил работу над уголовным делом о мошенничестве, связанном с продажей недвижимости.
 
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