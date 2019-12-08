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Цистерна с дизтопливом перевернулась в Дзержинском районе: горючее вылилось на обочину

09.12.2019 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Автоцистерна с топливом перевернулась в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цистерна с дизтопливом перевернулась в Дзержинском районе: горючее вылилось на обочину

Авария произошла возле села Победное. В результате ДТП вытекло шесть тонн топлива, никто не пострадал. Горючее вылилось на обочину, загрязнено около 4 квадратных метров почвы.

Цистерна с дизтопливом перевернулась в Дзержинском районе: горючее вылилось на обочину

Сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность, а аварийная бригада нефтеперерабатывающего предприятия провела работы по перекачке топлива в другую автоцистерну. На месте аварии проводят исследование специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии.

В Дзержинском районе упала автоцистерна с дизельным топливом

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Новости Беларуси. Автоцистерна с топливом перевернулась в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла возле села Победное. В...
 
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