Как не дать ребенку выпасть из окна?

Источник материала: Горецкий вестник

22 августа по улице Вокзальной в Горках двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, открыл створку окна и выпал с высоты второго этажа. Мальчик остался жив, но получил тяжкие телесные повреждения. Дети настолько любопытны, что порой это приводит к непоправимым последствиям. В последнее время в СМИ часто появляется информация о фактах выпадения детей из окон многоэтажных домов.

Как уберечь своего ребенка? Этот вопрос мы задали судебным экспертам, специализирующимся на проведении строительно-технических экспертиз.







Эксперты-строители полагают, что в настоящее время одним из способов защиты на окна от детей являются так называемые «детские» замки.







«Детские» замки для окон представляют собой фурнитуру, которая позволяет исключить самопроизвольное (без внимания родителей) открытие створок окон детьми.

На рынке строительных услуг существуют различные типы «детских» замков – это замки-тросики, замки-блокираторы, замки-фиксаторы.

Такие конструкции способны ограничить доступ ребенка к открыванию окон, что позволит предупредить возможность несчастных случаев и детских травм.

Берегите своих детей!

Александр Шкредов, начальник Горецкого межрайонного отдела

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь