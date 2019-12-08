ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как не дать ребенку выпасть из окна?

09.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

22 августа по улице Вокзальной в Горках двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, открыл створку окна и выпал с высоты второго этажа. Мальчик остался жив, но получил тяжкие телесные повреждения. Дети настолько любопытны, что порой это приводит к непоправимым последствиям. В последнее время в СМИ часто появляется информация о фактах выпадения детей из окон многоэтажных домов.

Как уберечь своего ребенка? Этот вопрос мы задали судебным экспертам, специализирующимся на проведении строительно-технических экспертиз.

 

Как не дать ребенку выпасть из окна?

 

Эксперты-строители полагают, что в настоящее время одним из способов защиты на окна от детей являются так называемые «детские» замки.

 

Как не дать ребенку выпасть из окна?

 

«Детские» замки для окон представляют собой фурнитуру, которая позволяет исключить самопроизвольное (без внимания родителей) открытие створок окон детьми.
На рынке строительных услуг существуют различные типы «детских» замков – это замки-тросики, замки-блокираторы, замки-фиксаторы.

Такие конструкции способны ограничить доступ ребенка к открыванию окон, что позволит предупредить возможность несчастных случаев и детских травм.
Берегите своих детей!

 

Александр Шкредов, начальник Горецкого межрайонного отдела

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь


 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  22 августа по улице Вокзальной в Горках двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, открыл створку окна и выпал с высоты второго этажа. Мальчик остался жив, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нестандартный Новый год. Смотрите, чем люди заменяют обычные елки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика