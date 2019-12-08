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Нестандартный Новый год. Смотрите, чем люди заменяют обычные елки
Источник материала: Tut.by
Совсем скоро Новый год. Кто-то украсит дом живой лесной красавицей, а кто-то достанет со шкафа искусственный аналог. Креативные же люди предпочтут смастерить елку своими руками из нестандартных материалов. В ход пойдут дрова, лыжи, колеса и даже обувь. Twizz.ru
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