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Нестандартный Новый год. Смотрите, чем люди заменяют обычные елки

09.12.2019 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совсем скоро Новый год. Кто-то украсит дом живой лесной красавицей, а кто-то достанет со шкафа искусственный аналог. Креативные же люди предпочтут смастерить елку своими руками из нестандартных материалов. В ход пойдут дрова, лыжи, колеса и даже обувь. Twizz.ru собрал коллекцию елок, которые выглядят необычно, но создают такое же праздничное настроение!
















 
 
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