Нестандартный Новый год. Смотрите, чем люди заменяют обычные елки

Источник материала: Tut.by

Совсем скоро Новый год. Кто-то украсит дом живой лесной красавицей, а кто-то достанет со шкафа искусственный аналог. Креативные же люди предпочтут смастерить елку своими руками из нестандартных материалов. В ход пойдут дрова, лыжи, колеса и даже обувь. Twizz.ru собрал коллекцию елок, которые выглядят необычно, но создают такое же праздничное настроение!



























































