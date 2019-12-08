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Новые начальники в могилевском здравоохранении

09.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В главных управлениях по образованию и здравоохранению Могилевского облисполкома новые начальники. Сегодня председатель облисполкома Леонид Заяц вручил руководителям удостоверения.

 

Новые начальники в могилевском здравоохранении
Александр Старовойтов

 

Теперь главное управление по здравоохранению будет курировать Александр Старовойтов, за плечами которого большой опыт в области медицины. В свое время он работал врачом-акушером-гинекологом медико-санитарной части Могилевского производственного объединения «Химволокно»; врачом-онкологом Могилевского областного онкологического диспансера; главным специалистом по акушерству и гинекологии управления здравоохранения Могилевского областного исполнительного комитета; главным врачом учреждения здравоохранения «Могилевская центральная поликлиника». Являлся депутатом Могилевского городского Совета депутатов двадцать шестого и двадцать седьмого созывов, депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

 

Новые начальники в могилевском здравоохранении
Начальником главного управления по образованию назначен Андрей Заблоцкий. До нынешнего времени он трудился заместителем председателя Могилевского райисполкома по социальным вопросам.

 
 
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  В главных управлениях по образованию и здравоохранению Могилевского облисполкома новые начальники. Сегодня председатель облисполкома Леонид Заяц вручил...
 
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