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С 1 января в кассах некоторых магазинов можно будет снять с карточки наличные
Источник материала: Tut.by
С 1 января 2020 года в кассах некоторых магазинов можно будет снять с карточки наличные. Пока только в сельской местности и за пределами населенных пунктов. Это
С нового года белорусы смогут снимать наличные с банковских карт не только в банкоматах и банках, но и в кассах некоторых магазинов в сельской местности, малых городских поселениях, на территории вне населенных пунктов. Через два года нововведение будет действовать по всей стране.
За один раз можно будет снять сумму до 10 базовых или 255 рублей. Для того, чтобы снять наличные, человеку нужно будет сразу рассчитаться за товар картой. Следующей операцией ему смогут провести снятие наличных с этой же или другой банковской карты.
Ранее в Нацбанке
— Данные организации смогут также выдавать наличные денежные средства в кассах своих магазинов. Это будет содействовать снижению социальной нагрузки на банки и РУП «Белпочта» и удешевлению некоторых видов оказываемых ими услуг, в том числе позволит отказаться от установления дорогостоящих банкоматов в «нерентабельной» местности и от их инкассации, — отмечали в Нацбанке.
Планировалось, что через кассы сельмагов можно будет также оплатить в том числе жилищно-коммунальные услуги, однако пока такую возможность не ввели.
Белорусы смогут совершать безналичные расчеты по QR-коду
Еще одно нововведение, которое предусматривает документ, юрлица и индивидуальные предприниматели смогут принимать безналичные расчеты не только по банковским картам, но и при помощи QR-кодов и мобильных приложений. До этого продавцы и те, кто оказывали услуги официально могли принимать платежи только наличными или по банковским картам.
Ранее разработчики систем оплаты с помощью QR-кодов
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Кассиры смогут оформлять на платежном терминале операцию по снятию наличных, но только белорусских рублей.
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