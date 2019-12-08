Какими будут курс и зарплаты в 2020-м без российских денег эксперт

Источник материала: Myfin

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Инфляция, белорусский рубль и зарплата

По итогам 2019 года инфляция составит 5%, 2020-го – 5,1%, 2021-го – 4,4%.

Курс доллара к белорусскому рублю по 2019 году составит 2,1 рубля, в 2020-м и 2021-м – 2,2 рубля и 2,4 рубля соответственно.

Курс евро прогнозируется на уровне 2,4 рубля в этом году, 2,5 рубля и 2,8 рубля в 2020-м и 2021-м соответственно.

По мнению эксперта, белорусский рубль в настоящее время в реальном выражении несколько переоценен, поэтому в будущем будет ослабляться.

Согласно прогнозу, средняя зарплата в 2019 году составит 1 116,1 рубля, в 2020-м – 1 257,8 рубля, в 2021-м – 1 367,3 рубля.

Как констатировал директор исследовательского центра ИПМ, рост зарплат в Беларуси опережает производительность труда.

Эксперт также отметил некоторый рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Фото Myfin.by



Подушка безопасности

Александр Чубрик также обратил внимание на жесткую фискальную политику, увеличение профицита сектора госуправления в последние месяцы. По его мнению, Минфин Беларуси, с учетом влияния российских факторов, накапливает ресурсы. Так финансовые власти стараются создать подушку безопасности, с учетом уровня госдолга и будущих затрат на его обслуживание.

Скриншоты материалов презентации Александра Чубрика

Потери из-за налогового маневра

Александр Чубрик рассказал о базовом сценарии и макроэкономическом прогнозе. Фото Myfin.by







Суммарные потери Беларуси от российского налогового маневра, по оценке Исследовательского центра ИПМ, в 2019-2024 годах могут выразиться в сокращении валютных поступлений на $9,2 млрд.





Скриншот материалов презентации Александра Чубрика







При оценке предусматривалось ожидаемое снижение импорта нефти и ее переработки, прекращение с 2020 года действия схемы перетаможки нефти, а также потери из-за ухудшения условий внешней торговли.

Фото Myfin.by

