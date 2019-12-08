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Какими будут курс и зарплаты в 2020-м без российских денег эксперт
Источник материала: Myfin
Инфляция, белорусский рубль и зарплата
По итогам 2019 года
Курс
Курс
По мнению эксперта, белорусский рубль в настоящее время в реальном выражении несколько переоценен, поэтому в будущем будет ослабляться.
Согласно прогнозу, средняя
Как констатировал директор исследовательского центра ИПМ, рост зарплат в Беларуси опережает производительность труда.
Эксперт также отметил некоторый рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
Фото Myfin.by
Подушка безопасности
Александр Чубрик также обратил внимание на жесткую фискальную политику, увеличение профицита сектора госуправления в последние месяцы. По его мнению, Минфин Беларуси, с учетом влияния российских факторов, накапливает ресурсы. Так финансовые власти стараются создать подушку безопасности, с учетом уровня госдолга и будущих затрат на его обслуживание.
Скриншоты материалов презентации Александра Чубрика
Потери из-за налогового маневра
Александр Чубрик рассказал о базовом сценарии и макроэкономическом прогнозе. Фото Myfin.by
Суммарные потери Беларуси от российского налогового маневра, по оценке Исследовательского центра ИПМ, в 2019-2024 годах могут выразиться в сокращении валютных поступлений на $9,2 млрд.
Скриншот материалов презентации Александра Чубрика
При оценке предусматривалось ожидаемое снижение импорта нефти и ее переработки, прекращение с 2020 года действия схемы перетаможки нефти, а также потери из-за ухудшения условий внешней торговли.
Фото Myfin.by
Фото: Елена Зенкевич
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