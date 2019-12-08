БЕЛ-ОБСТ: основные тренды в пищевой промышленности 2020

Источник материала: Новости Волковыска

С 3 по 5 декабря 2019 года в Париже прошла очередная международная я выставка Food ingredients Europe 2019. На площади около 50 тыс кв.м экспоненты презентовали новинки рынка.

FIE – одна их важнейших выставок в мире пищевой промышленности, на которую съезжаются лидеры рынка по каждому сегменту, лидеры мнений, эксперты отрасли и журналисты. Это «золотая» платформа, на которой формируется будущее всей отрасли. То что сегодня презентуют на FIE – уже завтра будет интегрировано в производство.

«БЕЛ-ОБСТ», как лидер рынка по производству фруктовых наполнителей в Республике Беларусь, не мог упустить такой шанс и побывал в самом центре событий.

На FIЕ представители от «БЕЛ-ОБСТ» выделили ряд трендов рынка пищевых ингредиентов.

Функциональные продукты, как залог здоровья и долголетия

Всеобщая тенденция на здоровое питание заставляет огромное число производителей подстраиваться под тренды и адаптировать продукты питания под запрос потребителя. Вопрос питания становится намного осознанней и не последнюю роль в этом сыграла проблема ожирения. Поэтому продолжают занимать лидирующие позиции продукты со сниженным содержанием сахара, соли и жиров. Гигантская доля была отведена под продукты, обогащённые белком, коллагеном, витаминами, антиоксидантами.

Чистая этикетка (clean label)

Исследования показывают, что потребителям важно знать, какие ингредиенты в составе продукта. 60% людей часто или всегда читают состав перед покупкой. Потребитель предпочтет товар, ингредиенты которого ему известны. Исходя из того, что потребитель хочет видеть в составе знакомые, простые и натуральные продукты - производители стремятся переходить на clean label (чистая этикетка). Clean label подразумевает, что продукт сделан из природных составляющих, отсутствуют компоненты искусственного происхождения, а описание продукта доступное и четкое.

Новые ингредиенты

Широкое распространение получила конопля: семена, масло, порошок. Ингредиент присутствовал в напитках, снеках, десертах.

ЭКО-упаковка

Борьба в использовании пластика диктует новые правила в упаковке. Большая часть производителей переходит на эко-упаковку, которая разлагается в короткий срок, безопасна.























