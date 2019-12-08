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Архитектор из Слуцка показал башни, плавающие над болотами Беларуси. Проект понравился американцам

09.12.2019 19:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В здании Российской академии художеств 22 ноября прошло награждение победителей международного конкурса НОПРИЗ.

Архитектор из Слуцка показал башни, плавающие над болотами Беларуси. Проект понравился американцам
Архитектурно-планировочная концепция состоит их трёх объёмов переменной этажности, объединённых общим стилобатом и подземным паркингом.
Фото предоставил Алексей Кунько

Работы 24-летнего архитектора из Слуцка Алексея Кунько продолжают выигрывать в престижных профессиональных конкурсах. В копилке очередных достижений — победа на международном конкурсе НОПРИЗ в Москве.
Проект случчанина «Многофункциональный комплекс по улице Кальварийской в Минске» стал лучшим в номинации «Лучшая концепция нереализованного проекта».



В конкурсе принимали участие архитекторы из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Южной Осетии и Сербии. Награждение победителей состоялось 22 ноября в здании Российской академии художеств.


«Целью проекта было развитие белорусской столицы как центра делового туризма Европы и мира. Проект представляет собой многофункциональный комплекс, в состав которого будут входить офис класса А, отель, международный деловой центр, образовательный центр, физкультурно-оздоровительный центр, а также открытые наземные парковки и двухуровневый подземный паркинг. Также в разработку проекта входит благоустройство прилегающего парка», — рассказал «Кур'еру» Алексей Кунько.


Удивили американцев «плавающим» зданием

В этом году команда случчанина удивила американцев плавающим «зданием» и взяла за это престижную премию американского конкурса Skyscraper Competition 2019. В конкурсе участвовало более 500 проектов со всего мира.

Команда белорусских архитекторов — Алексей Кунько, Пётр Юрченко, Владислав Сидоренко, Дмитрий Ткачук — представила на конкурс проект «Плавающая башня», который призван спасти белорусские болота.



Конструкция состоит из двух летающих сфер, соединённых между собой системой кабелей. Верхняя сфера отвечает за движение и набирает влагу, а нижняя сфера влагу накапливает и орошает иссушенные болота. Накопленная вода перемещается из верхней сферы в нижнюю с помощью системы насосов и кабелей.



Кроме того, в сферах есть исследовательские центры, классы и помещения для кратковременного пребывания людей.

Представлял Беларусь в Дубае

В прошлом году Алексей Кунько представлял Беларусь на международном архитектурном конкурсе в Дубае. Среди 50 проектов из 28 стран работа случчанина получила приз зрительских симпатий.


СПРАВКА. Алексей Кунько окончил СШ № 8 и Слуцкую художественную школу. По словам парня, именно художественная школа определила его дальнейшую жизнь.
 
Теги: Минск
 
 
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В здании Российской академии художеств 22 ноября прошло награждение победителей международного конкурса НОПРИЗ.
 
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