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Умерла дочь беларуского поэта Рыгора Бородулина

09.12.2019 18:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Дочь беларуского поэта Рыгора Бородулина – Илона Бородулина – умерла. Ей было 57 лет. Об этом пишут в ее профиле в Facebook, который сейчас, судя по всему, ведет муж Илоны Константин Климин.

Бородулина скончалась вчера, 8 декабря. Пользователи в Facebook, которые поддерживали с ней связь, пишут, что женщина боролась с раком печени и надеялась, что проживет еще не меньше шести лет.

Об Илоне известно совсем немного. Она училась в БГУ на филологическом факультете, но занималась искусством, хоть и не получила традиционного художественного образования. А последние годы жизни дочь поэта провела в Израиле. До этого долгое время Бородулина жила в Санкт-Петербурге – она выставляла свои работы и самом Питере, а также в Вене, Цвейтле и других городах. Однако первая (начиная с 1996 года) выставка Илоны прошла в Минске в 2006 году. Тогда она получила название «Плоскасць свабоды». У Бородулиной осталась дочь – Доминика Трутько.

В последний раз в беларуской прессе имя Илоны появилось летом 2019-го. Тогда соцсети собирали деньги жене Рыгора Бородулина Валентине: из-за долга ей отключили свет. Журналисты связались с Валентиной, чтобы выяснить, как сложилась такая ситуация и почему родственники не смогли помочь. Тогда женщина рассказала, что отношения в семье напряженные. С ее слов, свою дочь Илону она даже не помнит, когда видела – еще до похорон Рыгора Бородулина (скончался в 2014 году).

Редакция KYKY выражает соболезнования близким Илоны Бородулиной.

Фото: facebook.com/ilona.baradulina.

 
Теги: Минск
 
 
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Дочь беларуского поэта Рыгора Бородулина – Илона Бородулина – умерла. Ей было 57 лет. Об этом пишут в ее профиле в Facebook, который сейчас, судя по всему, ведет муж...
 
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