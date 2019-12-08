Милиционер пошел в кочегары, чтобы не платить компенсацию за побои









belsat.eu . Происшествие случилось на Пасху: сожительница Карачуна, инспектор по делам несовершеннолетних Елена Сергеева, приехала к соседям, где был Виталий. Женщина ругалась и обращалась ко всем на «ты», поэтому мужчина сделал ей замечание. После этого она вызвала Карачуна. Работник Узденского РОВД Андрей Карачун напал на Виталия Сороку в темноте, со спины, и бил сапогами в лицо со словами: «В следующий раз убью», пишет. Происшествие случилось на Пасху: сожительница Карачуна, инспектор по делам несовершеннолетних Елена Сергеева, приехала к соседям, где был Виталий. Женщина ругалась и обращалась ко всем на «ты», поэтому мужчина сделал ей замечание. После этого она вызвала Карачуна.









Карачун признал вину только через полгода после начала следствия. Обидчик скрывался от наказания в больницах, но после публикации belsat.eu появился в суде и дал показания.





Суд Узденского района поддержал жертву и приказал выплатить денежную компенсацию. Андрей Карачун не согласился с решением и подал апелляцию в Минский областной суд. Он хотел, чтобы ему уменьшили размер выплаты и назначили минимальное наказание, так как у него на иждивении трое детей. Однако апелляционная комиссия отклонила требования милиционера.





16 октября Карачун должен был уйти на пенсию по выслуге лет, однако, по словам Виталия Сороки, он ушел из органов по состоянию здоровья: после удаления грыжи он прошел медкомиссию и устроился кочегаром. По словам жертвы милицейского беспредела, Карачун сделал это, чтобы не выплачивать компенсацию.









«Он на суд не мог прийти в течение полугода, а кочегаром работать может. Он пошел туда, чтобы ему высчитывали из зарплаты минимум компенсации, чтобы не платить всей суммы сразу».





Виталий Сорока отметил, что из УВД Минского горисполкома так и не прислали результатов служебной проверки действий милиционера из Узды.







