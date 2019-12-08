ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиционер пошел в кочегары, чтобы не платить компенсацию за побои

09.12.2019 18:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Виталий Сорока, водитель из Узды, должен получить компенсацию за сотрясение мозга и 18 дней в больнице: Br 2000 – за моральный ущерб и Br 285 – за материальный. Но обидчик не торопится с оплатой.



Работник Узденского РОВД Андрей Карачун напал на Виталия Сороку в темноте, со спины, и бил сапогами в лицо со словами: «В следующий раз убью», пишет belsat.eu. Происшествие случилось на Пасху: сожительница Карачуна, инспектор по делам несовершеннолетних Елена Сергеева, приехала к соседям, где был Виталий. Женщина ругалась и обращалась ко всем на «ты», поэтому мужчина сделал ей замечание. После этого она вызвала Карачуна.


Карачун признал вину только через полгода после начала следствия. Обидчик скрывался от наказания в больницах, но после публикации belsat.eu появился в суде и дал показания.

Суд Узденского района поддержал жертву и приказал выплатить денежную компенсацию. Андрей Карачун не согласился с решением и подал апелляцию в Минский областной суд. Он хотел, чтобы ему уменьшили размер выплаты и назначили минимальное наказание, так как у него на иждивении трое детей. Однако апелляционная комиссия отклонила требования милиционера.

16 октября Карачун должен был уйти на пенсию по выслуге лет, однако, по словам Виталия Сороки, он ушел из органов по состоянию здоровья: после удаления грыжи он прошел медкомиссию и устроился кочегаром. По словам жертвы милицейского беспредела, Карачун сделал это, чтобы не выплачивать компенсацию.


«Он на суд не мог прийти в течение полугода, а кочегаром работать может. Он пошел туда, чтобы ему высчитывали из зарплаты минимум компенсации, чтобы не платить всей суммы сразу».

Виталий Сорока отметил, что из УВД Минского горисполкома так и не прислали результатов служебной проверки действий милиционера из Узды.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виталий Сорока, водитель из Узды, должен получить компенсацию за сотрясение мозга и 18 дней в больнице: Br 2000 – за моральный ущерб и Br 285 – за материальный. Но обидчик...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилевском районе провалились под лед два рыбака, один утонул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика