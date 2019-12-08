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Однако. В американской визе отказали каждому пятому обратившемуся за ней белорусу

09.12.2019 21:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2019 году США отказали в американской туристической визе 22% обратившихся за ней белорусов. Данные статистики опубликовал Госдепартамент Соединенных Штатов.


Фото из открытого доступа 

Из ближайших соседей самый низкий процент отказа у граждан Польши — всего 2,7%, в России эта цифра составляет 15,19%, в Украине — 45,06%, в Литве и Латвии по 18%.

100%-й отказ получили жители Северной Кореи и Республики Палау. Ни одного отказа не было гражданам Лихтенштейна и жителям территории Западная Сахара.

Глава посольства США об американских визах, влиянии Кремля и выборах в Беларуси

Напомним, в сентябре стало известно, что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва. В 2008 году после введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.
 
Теги: Минск
 
 
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В 2019 году США отказали в американской туристической визе 22% обратившихся за ней белорусов. Данные статистики опубликовал Госдепартамент Соединенных Штатов.
 
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