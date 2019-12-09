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Белорусы финишировали вторыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы по легкоатлетическому кроссу в Португалии

09.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусы финишировали вторыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы по легкоатлетическому кроссу в Португалии

Артема Калачева, который выступал в составе сборной команды Беларуси и завоевал серебряную медаль, поздравил Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

— Поздравляю Артема Калачева, славного представителя Гродненской области и Зельвенского района, с завоеванием серебряной медали чемпионата Европы по легкоатлетическому кроссу в Португалии. Наш атлет в составе сборной команды Беларуси вместе с з Екатериной Корнеенко, Ольгой Немогай и Сергеем Платоновым заняли второе место в смешанной эстафете 4 х 1,5 километра.

Артем уверенно пробежал свой второй этап и укрепил преимущество над другими сборными командами. На финише первой финишировала команда Великобритании.

oblsport.grodno.by
 
 
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Артема Калачева, который выступал в составе сборной команды Беларуси и завоевал серебряную медаль, поздравил Олег Андрейчик, начальник управления спорта и...
 
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