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Белорусы финишировали вторыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы по легкоатлетическому кроссу в Португалии
09.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Артема Калачева, который выступал в составе сборной команды Беларуси и завоевал серебряную медаль, поздравил Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
— Поздравляю Артема Калачева, славного представителя Гродненской области и Зельвенского района, с завоеванием серебряной медали чемпионата Европы по легкоатлетическому кроссу в Португалии. Наш атлет в составе сборной команды Беларуси вместе с з Екатериной Корнеенко, Ольгой Немогай и Сергеем Платоновым заняли второе место в смешанной эстафете 4 х 1,5 километра.
Артем уверенно пробежал свой второй этап и укрепил преимущество над другими сборными командами.
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Белорусы финишировали вторыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы по легкоатлетическому кроссу в Португалии
Артема Калачева, который выступал в составе сборной команды Беларуси и завоевал серебряную медаль, поздравил Олег Андрейчик, начальник управления спорта и...
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