Белорусы финишировали вторыми в смешанной эстафете на чемпионате Европы по легкоатлетическому кроссу в Португалии

Источник материала: Вороновская газета





Артема Калачева, который выступал в составе сборной команды Беларуси и завоевал серебряную медаль, поздравил Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

— Поздравляю Артема Калачева, славного представителя Гродненской области и Зельвенского района, с завоеванием серебряной медали чемпионата Европы по легкоатлетическому кроссу в Португалии. Наш атлет в составе сборной команды Беларуси вместе с з Екатериной Корнеенко, Ольгой Немогай и Сергеем Платоновым заняли второе место в смешанной эстафете 4 х 1,5 километра.

Артем уверенно пробежал свой второй этап и укрепил преимущество над другими сборными командами. На финише первой финишировала команда Великобритании.

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