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В Германии на рождественской ярмарке енот напился глинтвейна
09.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Посетители рождественской ярмарки в Эрфурте заметили енота, который еле держался на лапках. Об этом
По всем видимости, зверек нализался недопитого глинтвейна из стаканов, которые оставили посетители ярмарки. Он бродил по улице, играл с туфлями проходящих мимо людей и иногда ложился отдыхать.
Енота отловила и передала пожарным полиция. Все закончилось печально – животное застрелил местный охотник.
Дело в том, что в Германии
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Посетители рождественской ярмарки в Эрфурте заметили енота, который еле держался на лапках. Об этом сообщает Deutsche Welle. По всем видимости, зверек нализался...
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