В Германии на рождественской ярмарке енот напился глинтвейна

Источник материала: Вороновская газета





Посетители рождественской ярмарки в Эрфурте заметили енота, который еле держался на лапках. Об этом сообщает Deutsche Welle.





По всем видимости, зверек нализался недопитого глинтвейна из стаканов, которые оставили посетители ярмарки. Он бродил по улице, играл с туфлями проходящих мимо людей и иногда ложился отдыхать.





Енота отловила и передала пожарным полиция. Все закончилось печально – животное застрелил местный охотник.

Дело в том, что в Германии енотов-полоскунов считают инвазивным видом, т.е. распространение которого угрожает биологическому многообразию.

ОНТ