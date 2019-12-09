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В Германии на рождественской ярмарке енот напился глинтвейна

09.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Германии на рождественской ярмарке енот напился глинтвейна

Посетители рождественской ярмарки в Эрфурте заметили енота, который еле держался на лапках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Германии на рождественской ярмарке енот напился глинтвейна

По всем видимости, зверек нализался недопитого глинтвейна из стаканов, которые оставили посетители ярмарки. Он бродил по улице, играл с туфлями проходящих мимо людей и иногда ложился отдыхать.

В Германии на рождественской ярмарке енот напился глинтвейна

Енота отловила и передала пожарным полиция. Все закончилось печально – животное застрелил местный охотник.  

Дело в том, что в Германии енотов-полоскунов считают инвазивным видом, т.е. распространение которого угрожает биологическому многообразию.

ОНТ
 
 
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Посетители рождественской ярмарки в Эрфурте заметили енота, который еле держался на лапках. Об этом сообщает Deutsche Welle. По всем видимости, зверек нализался...
 
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