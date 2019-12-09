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Лукашенко отправил в отставку начальника Генштаба Белоконева

09.12.2019 23:33 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Олега Белоконева.

Это решение было принято из-за избрания Белоконева депутатом Палаты представителей и закреплено в указе президента №439.

Кроме того, Белоконев уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, сообщает «Интерфакс-Запад».

Белоконев баллотировался по Пуховичскому округу № 56. Согласно белорусскому законодательству, депутат Палаты представителей не может занимать другие госдолжности.

 
 
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Глава Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Олега...
 
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