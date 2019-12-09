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Лукашенко отправил в отставку начальника Генштаба Белоконева
Источник материала: БДГ
Глава Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Олега Белоконева.
Это решение было принято из-за избрания Белоконева депутатом Палаты представителей и закреплено в указе президента №439.
Кроме того, Белоконев уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия,
Белоконев баллотировался по Пуховичскому округу № 56. Согласно белорусскому законодательству, депутат Палаты представителей не может занимать другие госдолжности.
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Глава Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Олега...
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