Лукашенко отправил в отставку начальника Генштаба Белоконева

Глава Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Олега Белоконева.

Это решение было принято из-за избрания Белоконева депутатом Палаты представителей и закреплено в указе президента №439.

Кроме того, Белоконев уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, сообщает «Интерфакс-Запад».

Белоконев баллотировался по Пуховичскому округу № 56. Согласно белорусскому законодательству, депутат Палаты представителей не может занимать другие госдолжности.