|
Павел Ажгирей о победе над сборной Австрии: проявили характер, это самое главное
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске взял старт молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси в дебютном поединке добилась непростой победы над Австрией – 4:3. В других матчах Норвегия обыграла Словению, а Латвия взяла верх над Данией.
Павел Ажгирей, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Спасибо огромное болельщикам, что поддерживают. Я видел, из Гродно приехали болельщики, поддержали меня. Огромное всем спасибо за поддержку.
Следующую игру молодежного чемпионата мира в первом дивизионе наша сборная проведет во вторник. Соперник – команда Латвии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске взял старт молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная Беларуси в дебютном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)