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в Барановичах машина милиции сбила мужчину на переходе
Источник материала: Tut.by
Вечером 9 декабря милицейский автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу,
ДТП произошло в микрорайоне Северный недалеко от Ледового дворца.
— 9 декабря около 20.20 часов на улице Жукова напротив дома16 водитель Lada Priora совершил наезд на 52-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, — сообщили в УВД.
Мужчина доставлен в больницу. Водитель — сотрудник милиции — был трезв.
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Пострадавшего забрали медики.
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