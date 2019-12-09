в Барановичах машина милиции сбила мужчину на переходе

Источник материала: Tut.by

Вечером 9 декабря милицейский автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщает милиция региона.



Фото: МВД

ДТП произошло в микрорайоне Северный недалеко от Ледового дворца.

— 9 декабря около 20.20 часов на улице Жукова напротив дома16 водитель Lada Priora совершил наезд на 52-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, — сообщили в УВД.

Мужчина доставлен в больницу. Водитель — сотрудник милиции — был трезв.



Фото очевидца



Фото очевидца