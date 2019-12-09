Источник материала: Нясвижскiя навiны

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ГУК «Несвижская центральная районная библиотека имени П. Пронузо» приглашает женщин города Несвижа и Несвижского района вступить в женский клуб «ЛедиROOM».

Мы очень рады приобрести новых друзей. Если у вас, дорогие женщины, есть стремление к познавательному досугу, любовь к чтению, необходимость провести свободное время с пользой для себя — женский клуб «ЛедиROOM» ждет вас.

Пусть наш клуб станет для вас островком теплоты, добра, внимания, местом, где можно получить заряд бодрости и положительных эмоций. Всю информацию можно получить по тел. 5-90-32 или на взрослом абонементе библиотеки.