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«Несвижская центральная районная библиотека имени П. Пронузо» приглашает женщин города Несвижа и Несвижского района вступить в женский клуб «ЛедиROOM

10.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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ГУК «Несвижская центральная районная библиотека имени П. Пронузо» приглашает женщин города Несвижа и Несвижского района вступить в женский клуб «ЛедиROOM».

Мы очень рады приобрести новых друзей. Если у вас, дорогие женщины, есть стремление к познавательному досугу, любовь к чтению, необходимость провести свободное время с пользой для себя — женский клуб «ЛедиROOM» ждет вас.

Пусть наш клуб станет для вас островком теплоты, добра, внимания, местом, где можно получить заряд бодрости и положительных эмоций. Всю информацию можно получить по тел. 5-90-32 или на взрослом абонементе библиотеки.


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ГУК «Несвижская центральная районная библиотека имени П. Пронузо» приглашает женщин города Несвижа и Несвижского района вступить в женский клуб «ЛедиROOM».
 
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