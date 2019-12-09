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Служба 101. В целях безопасности людей

10.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В целях проведения комплекса организационных и профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами, снижение риска гибели людей от внешних причин, на территории Несвижского района с 4 по 31 декабря проходит месячник пожарной безопасности. Смотровыми комиссиями и представителями заинтересованных субъектов профилактики проводятся обследования домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, многодетных семей, семей, где несовершеннолетние находятся в социально опасном положении, а также лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих асоциальный образ жизни.

 


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В целях проведения комплекса организационных и профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами, снижение риска...
 
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