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В Орше Mitsubishi сбил женщину на переходе

10.12.2019 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 18 часов вечера 9 декабря рядом с домом № 11 на проспекте Текстильщиков в Орше, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

39-летний водитель Mitsubishi Galant не уступил дорогу 41-летней женщине, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход с травмами в больнице.

 
 
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Авария произошла около 18 часов вечера 9 декабря рядом с домом № 11 на проспекте Текстильщиков в Орше.
 
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