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В Орше Mitsubishi сбил женщину на переходе
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 18 часов вечера 9 декабря рядом с домом № 11 на проспекте Текстильщиков в Орше,
39-летний водитель Mitsubishi Galant не уступил дорогу 41-летней женщине, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход с травмами в больнице.
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Авария произошла около 18 часов вечера 9 декабря рядом с домом № 11 на проспекте Текстильщиков в Орше.
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