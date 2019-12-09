|
Автомобиль милиции сбил пешехода в Барановичах
Источник материала: Партизан
ДТП произошло 9 декабря около 20.20. Служебный автомобиль «Приора» двигался по улице Жукова и сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №16.
Пострадавшего, жителя Барановичей 1967 года рождения, доставили в больницу.
Проводится проверка. Сотрудник милиции, управлявший автомобилем, в момент аварии был трезв, сообщает УВД Брестского облисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло 9 декабря около 20.20. Служебный автомобиль «Приора» двигался по улице Жукова и сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №16.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)