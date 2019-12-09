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Автомобиль милиции сбил пешехода в Барановичах

10.12.2019 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДТП произошло 9 декабря около 20.20. Служебный автомобиль «Приора» двигался по улице Жукова и сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №16.

Пострадавшего, жителя Барановичей 1967 года рождения, доставили в больницу.

Проводится проверка. Сотрудник милиции, управлявший автомобилем, в момент аварии был трезв, сообщает УВД Брестского облисполкома.
 
 
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ДТП произошло 9 декабря около 20.20. Служебный автомобиль «Приора» двигался по улице Жукова и сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №16.
 
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