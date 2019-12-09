Проезд в городском и пригородном общественном транспорте дорожает в Пинске с 11 декабря

Источник материала: Полесская правда



В Брестской области повышаются тарифы на перевозки пассажиров городским общественным транспортом. Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», новые тарифы в Пинске будут введены с 11 декабря.

Соответствующим решением Брестского облисполкома № 713 от 3 декабря 2019 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, повышаются тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении.

Тариф на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении (за исключением перевозок автобусами на экспрессных маршрутах) повышается на 5 копеек до 0,60 руб. за одну поездку. Стоимость проезда в автобусе на экспрессном маршруте составит 0,70 руб. за поездку.

Стоимость проездного билета на месяц в Пинске составит 26,28 руб. (ранее цена на проездной билет составляла 24,09 руб.).

Этим же решением повышены также предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Так, на обычных маршрутах плата составит 0,08 руб. за один километр проезда (сейчас – 0,07 руб.), на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах – 0,10 руб. (сейчас – 0,09 рубля), на экспрессных маршрутах – 0,11 руб. (сейчас – 0,10 руб.).

К слову, в последний раз стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте поднималась 30 ноября 2018 года. Тогда талон на одну поездку на городском транспорте подорожал до 55 копеек.