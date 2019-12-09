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Чем закончатся переговоры 20 декабря? Три варианта от эксперта

10.12.2019 11:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Переговоры 7 декабря в Сочи между президентами Беларуси и России об углублении интеграции между странами завершились безрезультатно. Из 31 дорожной карты, которые планировалось подписать, остаются несогласованными 8. Следующий раунд переговоров запланирован на 20 декабря.

Чем закончатся переговоры 20 декабря? Три варианта от эксперта
О том, чего ждать от будущей встречи, Телеграф спросил руководителя программы российских исследований белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрия Царика.

Эксперт отметил, что, судя по словам белорусского посла в Москве Владимира Семашко, раньше 2021 года «ничего хорошего для Беларуси не будет». Так, только к 2021 году запланированы равнодоходные цены на газ. Компенсация налогового маневра отнесена только на 2022 год. Нет конкретики и по сельскохозяйственной и промышленной политике.

Что касается дорожной карты по таможенному сотрудничеству, то только к июню 2020 года будет провизирована нормативно-правовая база двух стран.

«Одним словом, если воспринимать то, что говорил Владимир Семашко, как реальный результат, то эти результаты будут ощущаться в относительно далеком будущем, после белорусских президентских выборов», - заявил Юрий Царик.

В связи с этим эксперт не ожидает, что стороны смогут достичь какого-либо прорыва на переговорах 20 декабря. 

По его мнению, тот формат интеграции, на котором настаивают в Минске, совершенно не интересен Кремлю. В результате его (равнодоходные цены на газ, компенсация налогового маневра), Россия увеличивает свои расходы, не получая ничего взамен.

С другой стороны российский подход – «никаких финансовых вливаний, сначала карты, а потом все остальное» - не особо интересен Беларуси, отметил эксперт.


В связи с этим Юрий Царик рассматривает три варианта окончания переговоров 20 декабря. Первый из них предусматривает, что встреча может окончиться безрезультатно. Однако в таком случае стоит ожидать роста цен на газ, как это происходит, например, с Арменией.

«Газпром» теряет экспортную выручку на рынках дальнего зарубежья и вынужден каким-то образом это дело компенсировать. Это можно сделать за счет внутреннего рынка, но это несет серьезные политические издержки. Или за счет Беларуси», - считает эксперт.

Кроме того, в зависимости от того, как «будет развиваться обмен колкостями и всякими заявлениями», могут быть введены и более серьезные ограничения на доступ белорусских производителей к российскому рынку.

Второй вариант предусматривает, что стороны могут подписать те документы, по которым уже договорились.

«Вроде бы, это поражение для Минска. Но это поражение условное. Это означает, что в обмен на подписание части дорожных карт Россия, возможно, не будет сильно повышать цены на газ, а может даже оставит ее неизменной. Но Беларусь не получает компенсации по налоговому маневру. Единственное, что она может получить – это компенсация за загрязнение нефтепровода «Дружба», - заявил эксперт.

При этом он отметил, что последняя сумма компенсации резко сократилась до 70 млн долларов против предыдущих 330-550 млн.


Самым невероятным вариантом Юрий Царик считает то, что Кремль пойдет на уступки Беларуси. Однако в этом он не видит никакого смысла.
 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры 7 декабря в Сочи между президентами Беларуси и России об углублении интеграции между странами завершились безрезультатно. Из 31 дорожной карты, которые...
 
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