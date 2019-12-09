Новый рейс в Вашингтон? Беларусь и Америка впервые подписали договор об открытом небе

Источник материала: KYKY

Вашингтон и Беларусь подписали двусторонний договор об открытом небе. Об этом пишет TUT.by, ссылаясь на сайт Госдепартамента.

«Соглашения об открытом небе устанавливают правила, которые способствуют росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах», — указано в сообщении. Как говорят в Госдепартаменте, эти соглашения помогут создать новые возможности для туристов, а также для бизнеса. Там же сказали, что подписанное соглашение стало первым двухсторонним договором между Штатами и Беларусью по открытому небу.

Кроме Беларуси, первые двусторонние договоры по открытому небу США подписали с Багамскими Островами и Кенией.

Вообще, политику «открытого неба» Америка проводит с 1992 года. Она снижает вмешательство правительства в коммерческие решения авиакомпаний насчет маршрутов и цен на международных рынках. Так у перевозчиков появляется возможность предлагать пассажирам более удобные и доступные полеты, пишет «Спутник».

Пока сложно говорить о развитии гражданской авиции: все же между Америкой и Беларусью нет прямого авиасообщения. Можно предположить, что из Минска появится рейс в Вашингтон, но еще под большим вопросом.