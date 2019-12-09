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Новый рейс в Вашингтон? Беларусь и Америка впервые подписали договор об открытом небе
Источник материала: KYKY>
Вашингтон и Беларусь подписали двусторонний договор об открытом небе. Об этом пишет TUT.by,
«Соглашения об открытом небе устанавливают правила, которые способствуют росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах», — указано в сообщении. Как говорят в Госдепартаменте, эти соглашения помогут создать новые возможности для туристов, а также для бизнеса. Там же сказали, что подписанное соглашение стало первым двухсторонним договором между Штатами и Беларусью по открытому небу.
Кроме Беларуси, первые двусторонние договоры по открытому небу США подписали с Багамскими Островами и Кенией.
Вообще, политику «открытого неба» Америка проводит с 1992 года. Она снижает вмешательство правительства в коммерческие решения авиакомпаний насчет маршрутов и цен на международных рынках. Так у перевозчиков появляется возможность предлагать пассажирам более удобные и доступные полеты,
Пока сложно говорить о развитии гражданской авиции: все же между Америкой и Беларусью нет прямого авиасообщения. Можно предположить, что из Минска появится рейс в Вашингтон, но еще под большим вопросом.
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Вашингтон и Беларусь подписали двусторонний договор об открытом небе. Об этом пишет TUT.by, ссылаясь на сайт Госдепартамента. «Соглашения об открытом небе...
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