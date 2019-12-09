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Фильм Кубрика «С широко закрытыми глазами» выпустят в белорусский прокат

10.12.2019 10:29 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В кинотеатрах Минска покажут триллер Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Мировой перезапуск картины, приуроченный к ее 20-летию, в Беларуси поддержал киноклуб видеосервиса VOKA и сети Silver Screen «Артформат». 18 декабря состоится специальный предпоказ фильма с обсуждением, а в прокат он выйдет с 21 декабря.

«С широко закрытыми глазами» – последняя картина Стэнли Кубрика, о которой сейчас говорят по всему миру: в 1999 году после премьеры у фильма был ограниченный прокат, поэтому сейчас на большом экране во многих странах его показывают впервые.

В Минске триллер будет идти с 21 декабря до 1 января в кинотеатрах Silver Screen Galileo (ул. Бобруйская, 6) и VOKA CINEMA (ул. П. Мстиславца, 11). Накануне проката, 18 декабря, состоится специальный показ с участием кинокритика Антона Сидоренко, который расскажет зрителям историю создания фильма и проведет дискуссию после просмотра (зал VOKA CINEMA, начало в 19:00).

Этот триллер – экранизация повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах», посвященной теме неверности и обмана в браке. На главные роли Стэнли Кубрик пригласил реальных мужа и жену – Тома Круза и Николь Кидман, в то время самую знаменитую пару Голливуда.

Герой Круза – врач Билл Харфорд, его супруга Элис занимается воспитанием их дочери. После вечеринки, где оба флиртуют с незнакомцами, Элис признается мужу в своих тайных сексуальных фантазиях и прошлогоднем порыве бросить его. Билл отправляется в мистическое ночное путешествие со множеством соблазнов, которое приводит его на оргию в загородном особняке. Он и сам уже не понимает, где реальность, а где сон, который постепенно становится кошмаром.

Даже спустя 20 лет эта работа легендарного режиссера продолжает будоражить воображение зрителей и провоцировать споры. Киноклуб «Артформат» создан видеосервисом VOKA и сетью Silver Screen именно для показов авторского кино. Одно из его условий – показы на языке оригинала, поэтому в нашей стране на большой экран картина «С широко закрытыми глазами» выйдет без дубляжа, но с русскими субтитрами.

 
Теги: Минск
 
 
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В кинотеатрах Минска покажут триллер Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Мировой перезапуск картины, приуроченный к ее 20-летию, в Беларуси поддержал...
 
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