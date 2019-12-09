В Сморгони мужчина порезал колеса четырех автомобилей, пока ждал девушек

Источник материала: Tut.by

В Сморгони мужчина ножом порезал колеса четырех автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД.





Трое коллег по работе отдыхали в одном из баров Сморгони и решили продолжить общение в кругу знакомых девушек. Встретиться договорились у общежития, где те проживают.

Когда молодые люди приехали к месту, девушки еще не вышли. Тогда один из мужчин достал нож и без объяснений начал резать колеса стоящих рядом автомобилей. Это увидели прохожие и сообщили в милицию.





Повредившего четыре автомобиля 35-летнего гражданина России задержал ближайший наряд патрульно-постовой службы милиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в ИВС.