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В Сморгони мужчина порезал колеса четырех автомобилей, пока ждал девушек
Источник материала: Tut.by
В Сморгони мужчина ножом порезал колеса четырех автомобилей,
Трое коллег по работе отдыхали в одном из баров Сморгони и решили продолжить общение в кругу знакомых девушек. Встретиться договорились у общежития, где те проживают.
Когда молодые люди приехали к месту, девушки еще не вышли. Тогда один из мужчин достал нож и без объяснений начал резать колеса стоящих рядом автомобилей. Это увидели прохожие и сообщили в милицию.
Повредившего четыре автомобиля 35-летнего гражданина России задержал ближайший наряд патрульно-постовой службы милиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в ИВС.
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В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в ИВС.
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