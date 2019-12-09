А1 проведет ночной старт продаж нового смартфона Xiaomi. Обещают скидки до 50%

Источник материала: Tut.by

A1 в ночь с 11 на 12 декабря предложит купить смартфон Xiaomi Redmi Note 8T с большими скидками. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



На фото обычный Redmi Note 8

Redmi Note 8T — немного обновленная версия уже продающегося Redmi Note 8, которая оснащается NFC-модулем (нужен для бесконтактных платежей). Других существенных различий в устройствах нет, наш полный обзор девайса читайте здесь .

Представители А1 заявляют, что первые 150 покупателей, пришедшие в центр продаж компании (на Интернациональной, 36 в Минске) в 00.01 смогут купить аппарат с 64 ГБ памяти со скидкой в 50% за 274,50 рублей вместо 549 рублей. Следующие 70 человек получат устройство со скидкой в 40% (за 329,40 рублей), последние 70 пришедших — со скидкой 30% (за 384,30 рублей).

C 12 декабря в магазинах А1 в минских ТЦ «Замок» и ТЦ «Скала» также получится купить Redmi Note 8T по сниженной цене. В каждом из этих магазинов первые 25 покупателей получат скидку 50%, следующие 15 человек — 40%, а последние 15 — 30%.

«Описанные выше условия будут распространяться только на действующих абонентов А1 по состоянию на 11 декабря. Каждый покупатель сможет приобрести только один смартфон Redmi Note 8T 64 ГБ», — уточняют в компании.