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Сертификаты зеленых школ получат 40 учреждений образования Беларуси

10.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сертификаты зеленых школ получат 40 учреждений образования Беларуси

Более 150 участников со всей Беларуси соберутся на форуме сети «Зеленая школа» 13 декабря в Республиканском центре экологии и краеведения, сообщили БЕЛТА организаторы.

Одним из важных событий мероприятия станет награждение учащихся и педагогов — победителей республиканского конкурса экологических проектов «Зеленая школа». В торжественной обстановке 40 учреждений образования получат дипломы I, II и III степеней о присуждении статуса зеленой школы.

«Зеленые школы» — это экологическое движение, которое развивается в мире и Беларуси, потому что воспитывать экологическое сознание у молодого поколения эффективнее. Ученики зеленых школ вовлекают в свой круг интересов друзей и родителей, передают им приобретенные в школе знания о раздельном сборе мусора, экономии воды и энергии. Вести зеленый образ жизни и заботиться о природе становится модным трендом благодаря акциям, которые ребята проводят в своих районах.

Разработать и внедрить «Зеленые школы» в Беларуси стало возможным благодаря проекту «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне» («Экомониторинг»). Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Уникальность программы «Зеленые школы» в Беларуси в том, что она включает пять четко определенных направлений с набором заданий, разработанных с учетом экологических проблем и вопросов, которые решаются в стране. Только выполнив эти задания, школа может получить зеленый сертификат. Первые 47 таких сертификатов были выданы в 2013 году школам в Мостах, Кобрине, Миорах и Шарковщине. Проект «Экомониторинг», который начал поддержку движения «Зеленые школы» в 2018 году, дал ему мощный импульс. В августе 2019 года принято решение о присуждении статуса «зеленая школа» сорока учреждениям образования из всех областей Беларуси.

На форуме состоится открытие научно-экспериментальных лабораторий по мониторингу атмосферного воздуха и изучению экологических технологий, созданных на базе РЦЭК по проекту «Экомониторинг». Будут работать секции и научно-практические площадки для педагогических работников, пройдут лабораторные практикумы для учащихся.

Мероприятие организовано ПРООН совместно с Республиканским центром экологии и краеведения (который является национальным ресурсным центром по программе «Зеленые школы»).

https://www.belta.by

 
 
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