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Белорусы за 11 месяцев продали валюты на $640,8 млн больше, чем купили

10.12.2019 11:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Всего физлица продали за 11 месяцев наличной и безналичной иностранной валюты на $8 млрд 877,1 млн, а купили на $8 млрд 236,3 млн в эквиваленте. В итоге чистая продажа составила $640,8 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за январь-ноябрь продали валюты на $20 млрд 64,5 млн и купили на $19 млрд 385,1 млн.

Нерезидентами Беларуси за тот же период было продано иностранной валюты на $843,2 млн, а куплено - на $301 млн.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси населением в январе-ноябре было продано валюты на $640,8 млн больше, чем приобретено. Это следует из данных Нацбанка.
 
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