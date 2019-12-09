|
Белорусы за 11 месяцев продали валюты на $640,8 млн больше, чем купили
Источник материала: Myfin
Всего физлица продали за 11 месяцев наличной и безналичной иностранной
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за январь-ноябрь продали валюты на $20 млрд 64,5 млн и купили на $19 млрд 385,1 млн.
Нерезидентами Беларуси за тот же период было продано иностранной валюты на $843,2 млн, а куплено - на $301 млн.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси населением в январе-ноябре было продано валюты на $640,8 млн больше, чем приобретено. Это следует из данных Нацбанка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)