ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинцы испытывают «прозрачную броню» - такой нет на вооружении ни в одной стране мира

10.12.2019 13:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Украинские военные провели на полигоне под Львовом испытания бронетранспортера БТР-4М, на котором установлена так называемая прозрачная броня (Land Platform Modernization Kit, LPMK). Изначально сквозь материал бронезащиты видеть нельзя, но снаружи на ней закреплены восемь камер с круговым обзором. С помощью нашлемных мультимедиаочков все, что происходит вокруг БТР, можно видеть и днем, и ночью, пишет defense blog.

Во время испытаний единственным источником визуальной информации для мехвода была система LPMK, дающая угол обзора 360 градусов. На получившуюся картинку можно накладывать текущую тактическую обстановку, информацию о системах машины и так далее.

По словам сотрудника Научного центра сухопутных войск ВСУ Владимира Мочерада, информация о происходящем снаружи обновляется каждые две миллисекунды.

В 2020 году пять комплектов «прозрачной брони» будут переданы украинским военным для тестирования на различной бронетехнике в разных условиях. Пока подобные системы ни в одной стране серийно в армию не поставляются.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер экс-мэр Москвы Лужков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика