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Украинцы испытывают «прозрачную броню» - такой нет на вооружении ни в одной стране мира
Источник материала: Tut.by
Украинские военные провели на полигоне под Львовом испытания бронетранспортера БТР-4М, на котором установлена так называемая прозрачная броня (Land Platform Modernization Kit, LPMK). Изначально сквозь материал бронезащиты видеть нельзя, но снаружи на ней закреплены восемь камер с круговым обзором. С помощью нашлемных мультимедиаочков все, что происходит вокруг БТР, можно видеть и днем, и ночью,
Во время испытаний единственным источником визуальной информации для мехвода была система LPMK, дающая угол обзора 360 градусов. На получившуюся картинку можно накладывать текущую тактическую обстановку, информацию о системах машины и так далее.
По словам сотрудника Научного центра сухопутных войск ВСУ Владимира Мочерада, информация о происходящем снаружи обновляется каждые две миллисекунды.
В 2020 году пять комплектов «прозрачной брони» будут переданы украинским военным для тестирования на различной бронетехнике в разных условиях. Пока подобные системы ни в одной стране серийно в армию не поставляются.
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Первые тесты системы проводят на БТР-4М.
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