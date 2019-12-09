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Брест передал эстафету культурной столицы СНГ Шымкенту

10.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Брест передал эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту. Торжественная церемония прошла в Брестском академическом театре драмы, сообщает «МИР 24».

Заслужить такой статус одновременно почетно и ответственно. Символично и то, что в следующем году Шымкент будет отмечать юбилей. Городу исполнится 2200 лет.

«Город готовится. Люди радуются. Это большая возможность для участников СНГ обменяться историей, культурой. В следующем году будет символическая дата – Шымкент будет справлять юбилей – 2200 лет», – отметил заместитель акима города Нуртай Кайрат.

«На брестской земле за этот год прошло больше ста мероприятий с приставкой «молодежный». Это парады оркестров, это наш «Миллениум» – масштабное мероприятие, которое привлекло внимание во всем СНГ. И множество мероприятий, которые были важны для всех участников», – заявил министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь.

Гости праздника – лауреаты премии «Содружество дебютов». Это молодые люди из стран СНГ, которые добились успехов в самых разных сферах: музыке, танцах, живописи.



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Теги: Брест
 
 
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Торжественная церемония прошла в Брестском академическом театре драмы.
 
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