Брест передал эстафету культурной столицы СНГ Шымкенту

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Брест передал эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту. Торжественная церемония прошла в Брестском академическом театре драмы, сообщает «МИР 24».

Заслужить такой статус одновременно почетно и ответственно. Символично и то, что в следующем году Шымкент будет отмечать юбилей. Городу исполнится 2200 лет.

«Город готовится. Люди радуются. Это большая возможность для участников СНГ обменяться историей, культурой. В следующем году будет символическая дата – Шымкент будет справлять юбилей – 2200 лет», – отметил заместитель акима города Нуртай Кайрат.

«На брестской земле за этот год прошло больше ста мероприятий с приставкой «молодежный». Это парады оркестров, это наш «Миллениум» – масштабное мероприятие, которое привлекло внимание во всем СНГ. И множество мероприятий, которые были важны для всех участников», – заявил министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь.

Гости праздника – лауреаты премии «Содружество дебютов». Это молодые люди из стран СНГ, которые добились успехов в самых разных сферах: музыке, танцах, живописи.