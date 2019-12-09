Люди – не единственные, кому бабушки помогают воспитывать детей. Так делают и киты

Источник материала: KYKY

Люди – не единственный вид, который прибегает к помощи бабушек для воспитания детей. Ученые обнаружили, что «эффект бабушки» – то есть дополнительная выгода от наличия в семьях бабушек, которые заботятся о внуках, – характерен и для косаток. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на исследование в журнале Proceedings.

Самки косаток живут еще долгое время после менопаузы – того момента, когда размножаться уже невозможно. В этом есть эволюционный смысл. Эксперты утверждают, что присутствие косаток-бабушек по материнской линии увеличивает шансы детенышей на выживание. Они направляют группу во время заплывов, делятся накопленными знаниями, едой – и даже «нянчат» потомство, пока их дочери охотятся.

Автор исследования Дэниел Фрэнкс и его команда проверили данные о численности двух групп тихоокеанских косаток, которые велись 40 лет. Эти млекопитающие живут у побережья штата Вашингтон и Британской Колумбии. Ученые сделали анализ выживаемости 378 детенышей китов, у которых были живые бабушки, и обнаружили, что через два года после смерти кита-бабушки шансы ее внуков остаться в живых сокращались. Эти шансы становились еще меньше, если бабушки умирали во время нехватки еды – например, лосося.

Как говорит Фрэнкс, результат его работы призван показать, почему после менопаузы киты продолжают жить. Самки прекращают рожать в возрасте 45 лет, а затем могут прожить еще как минимум 16 лет. Кроме того, с наступлением менопаузы косатки-бабушки по-прежнему встраиваются в социальные структуры своей семьи. Это значит, что потомки остаются со своими матерями на всю жизнь.

Фото обложки: Дэвид Стюарт.