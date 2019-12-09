В Ходосах соседи услышали звук сработавших пожарных извещателей и спасли семерых человек

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Трагедия со многими жертвами едва не произошла в деревне Ходосы в многоквартирном жилом доме.

В понедельник, 9 декабря, около 22.30 соседи услышали звук сработавшего пожарного извещателя из квартиры, в которой проживала многодетная семья. Двое из мужчин-соседей постучали, ответа не получили, и тогда при помощи топора вскрыли дверь в квартиру. Это решение было единственно правильным: в квартире висел такой плотный дым, что дышать им было уже невозможно. Как потом выяснилось, родители оставили на включенной плите сковородку с пищей …и благополучно легли спать. Оба были настолько пьяны, что не услышали ни сработавших пожарных извещателей, ни того, как соседи вскрывали входные двери. Мужчины вывели из квартиры пятерых детей, которые также уже спали (трое учатся в школе, двое других – еще малыши) и растолкали их родителей. А к моменту приезда спасателей потушили и «дымившую» сковородку.

Спасатели Каменецкого РОЧС уверены: если бы не автономные пожарные извещатели, не грамотные и отважные действия соседей, могла бы произойти трагедия с семью погибшими. Вся семья просто задохнулась бы в дыму. Два АПИ, к слову, были установлены в квартире в августе 2019 года за средства Дмитровичского сельисполкома. Оба сработали на задымление – и тем спасли семью.

Впрочем, сохранится ли эта семья, пока можно лишь гадать. Дети, которых работники «скорой» доставили в больницу для обследования, к счастью, не успели получить ожогов и отравления угарным газом. Двое младшеньких еще проходят обследование в больнице, трое старших размещены в районном социально-педагогическом центре в Пелище. Как быстро они смогут вернуться домой и стоит ли доверять жизни детей таким родителям, наверняка будут решать специальные органы.

Это счастье, что все остались живы.

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото носит иллюстративный характер.