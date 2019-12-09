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На проспекте Пушкина массовая авария, есть пострадавший
Источник материала: Tut.by
Восемь автомобилей получили механические повреждения в нескольких ДТП, которые произошли днем 10 декабря на столичном проспекте Пушкина.
— На проспекте произошло поочередно 4 ДТП. В результате повреждены 8 автомобилей, один человек получил травмы и был госпитализирован, —
Видео столкновения опубликовал телеграм-канал «Инцидент Минск».
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В результате повреждены 8 автомобилей.
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