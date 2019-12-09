На проспекте Пушкина массовая авария, есть пострадавший

Источник материала: Tut.by

Восемь автомобилей получили механические повреждения в нескольких ДТП, которые произошли днем 10 декабря на столичном проспекте Пушкина.

— На проспекте произошло поочередно 4 ДТП. В результате повреждены 8 автомобилей, один человек получил травмы и был госпитализирован, — проинформировали в ГАИ Минска.

Видео столкновения опубликовал телеграм-канал «Инцидент Минск».