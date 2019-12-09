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На проспекте Пушкина массовая авария, есть пострадавший

10.12.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восемь автомобилей получили механические повреждения в нескольких ДТП, которые произошли днем 10 декабря на столичном проспекте Пушкина.

— На проспекте произошло поочередно 4 ДТП. В результате повреждены 8 автомобилей, один человек получил травмы и был госпитализирован, — проинформировали в ГАИ Минска.

Видео столкновения опубликовал телеграм-канал «Инцидент Минск».

 
Теги: Минск
 
 
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В результате повреждены 8 автомобилей.
 
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