Эти разноцветные мячи!

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Ученики начальной школы приняли участие в веселой спортландии. Забавные конкурсы на ловкость и смекалку с использованием разных мячей – от тяжелых баскетбольных до крошечных шариков для настольного тенниса – требовали от участников сплоченности и активности.

Всех желающих преумножить свои знания о спорте ждала увлекательная викторина «Вокруг спорта», а также просмотр фильмов и презентации о спортивной жизни школы.

Также в рамках мероприятия команды учащихся 5-7 классов по пионерболу провели товарищеский турнир и продемонстрировали всем участникам праздника свои спортивные таланты.

Э.А. Андрейчик, классный руководитель