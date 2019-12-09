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Эти разноцветные мячи!

10.12.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Ученики начальной школы приняли участие в веселой спортландии.  Забавные конкурсы на ловкость и смекалку с использованием разных мячей – от тяжелых баскетбольных до крошечных шариков для настольного тенниса – требовали от участников сплоченности и активности.    

Всех желающих преумножить свои знания о спорте ждала увлекательная викторина «Вокруг спорта», а также просмотр фильмов и презентации о спортивной жизни школы.

Также в рамках мероприятия команды учащихся 5-7 классов по пионерболу провели товарищеский турнир и продемонстрировали всем участникам праздника свои спортивные таланты.

Э.А. Андрейчик, классный руководитель                                                         

 
 
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Учащиеся ГУО «Неманицкая средняя школа Борисовского района» в традиционно спортивную субботу провели веселый праздник «Эти разноцветные мячи!».
 
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