|
Дэвид Хокни – самый дорогой в мире художник. Он издаёт книгу, которую нарисовал на айфоне
Источник материала: KYKY>
Британец Дэвид Хокни, который с прошлого года считается самым дорогим художником в мире из ныне живущих, в этом месяце выпускает книгу My Window («Мое окно»). Она целиком состоит из 120 рисунков, сделанных 82-летним автором на айфоне и айпэде с 2009 по 2012 год. Об этом
«Мое окно» Хокни будет состоять из 248 страниц. В них практически нет текста (только иллюстрации), за исключением одного фрагмента – предисловия автора:
«Я начал рисовать на айфоне в 2009 году. Его преимущество перед другими рабочими инструментами состояло в том, что у него была подсветка: я мог рисовать в темноте и даже не вставая с кровати». Британский художник рисовал на смартфоне большим пальцем, а позже, когда у него появился еще и айпэд, начал использовать стилус, чтобы «добавить больше деталей».
Хокни был признан самым финансово успешным художником в мире после того, как его картину «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» продали за 90,3 миллиона долларов. Эту работу художник выполнил еще в 1972 году. Она стала самым знаковым и узнаваемым его полотном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британец Дэвид Хокни, который с прошлого года считается самым дорогим художником в мире из ныне живущих, в этом месяце выпускает книгу My Window («Мое окно»). Она...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)