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МВД рассказало, как отличить взятку от подарка

10.12.2019 18:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На официальном сайте МВД появилось интервью с майором милиции из Крупского РОВД Алексеем Шило. Он популярно объяснил, чем отличаются взятки от подарков. Публикуем главные тезисы и снимаем градус паники перед новым годом, когда все обмениваются подарками (и хотят как-нибудь без санкций).

Взятки feat. Госслужащие 

По закону, госслужащий не может брать подарки во время службы. Но если в ходе официального мероприятия ему подарят сувенир на сумму до пяти базовых величин, то уже можно. Если подарок дороже, его нужно отдать государству или возместить стоимость. О том, что госслужащий незаконно получил презент, он должен письменно рассказать руководству. Это же правило касается всех его родственников, с которыми он живет.

Как разобраться, врачи и учителя – это госслужащие или нет

Все просто. Когда эти специалисты выполняют свои профессиональные функции (неожиданно: врачи – лечат, а учителя – учат), их нельзя считать госслужащими. Но можно, когда врачи выписывают справки, а педагоги принимают зачеты. Также госслужащими априори являются заведующие в больницах или директора школ.

Популярный в Беларуси вид взятки на сегодня

Это «откат» – процент от суммы сделки в благодарность за «правильный выбор». Иными словами, это когда должностное лицо, которое само выбирает поставщика товаров или услуг, получает от него в награду фиксированную сумму или процент от суммы сделки.

Вот пример. Замдиректора предприятия по снабжению договорился с поставщиком о том, что именно он будет поставлять запчасти. Чтобы не остаться в долгу, поставщик отдал ему 10% от суммы поставки. Несмотря на ловкость, милиция все равно считает ее взяткой. Наказание выбирают в зависимости от ее суммы. 

Лёгкий способ не сесть за взятку

Вообще, за взятки наказывают не только госслужащих, а всех руководителей – даже в сфере частного бизнеса. Сроки колонии исчисляются годами – вплоть до десятков. Но есть легкий способ избежать тюрьмы. Для этого человек, который дал взятку или его соучастник должен добровольно обо всем рассказать силовикам. Уголовного суда не случится.

      

 
 
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На официальном сайте МВД появилось интервью с майором милиции из Крупского РОВД Алексеем Шило. Он популярно объяснил, чем отличаются взятки от подарков. Публикуем...
 
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