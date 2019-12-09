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МВД рассказало, как отличить взятку от подарка
Источник материала: KYKY>
На официальном сайте МВД
Взятки feat. Госслужащие
По закону, госслужащий не может брать подарки во время службы. Но если в ходе официального мероприятия ему подарят сувенир на сумму до пяти базовых величин, то уже можно. Если подарок дороже, его нужно отдать государству или возместить стоимость. О том, что госслужащий незаконно получил презент, он должен письменно рассказать руководству. Это же правило касается всех его родственников, с которыми он живет.
Как разобраться, врачи и учителя – это госслужащие или нет
Все просто. Когда эти специалисты выполняют свои профессиональные функции (неожиданно: врачи – лечат, а учителя – учат), их нельзя считать госслужащими. Но можно, когда врачи выписывают справки, а педагоги принимают зачеты. Также госслужащими априори являются заведующие в больницах или директора школ.
Популярный в Беларуси вид взятки на сегодня
Это «откат» – процент от суммы сделки в благодарность за «правильный выбор». Иными словами, это когда должностное лицо, которое само выбирает поставщика товаров или услуг, получает от него в награду фиксированную сумму или процент от суммы сделки.
Вот пример. Замдиректора предприятия по снабжению договорился с поставщиком о том, что именно он будет поставлять запчасти. Чтобы не остаться в долгу, поставщик отдал ему 10% от суммы поставки. Несмотря на ловкость, милиция все равно считает ее взяткой. Наказание выбирают в зависимости от ее суммы.
Лёгкий способ не сесть за взятку
Вообще, за взятки наказывают не только госслужащих, а всех руководителей – даже в сфере частного бизнеса. Сроки колонии исчисляются годами – вплоть до десятков. Но есть легкий способ избежать тюрьмы. Для этого человек, который дал взятку или его соучастник должен добровольно обо всем рассказать силовикам. Уголовного суда не случится.
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