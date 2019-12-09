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Лукашенко назвал Лужкова истинным другом Беларуси

10.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, передает ТАСС.

«Ушел из жизни талантливый политик и выдающийся государственный деятель, отдавший много сил и энергии сплочению двух братских народов, становлению и развитию белорусско-российских отношений», – заявил Лукашенко. По словам белорусского лидера, с именем Лужкова неразрывно связано множество знаковых инициатив и проектов, позволивших укрепить контакты между Беларусью и РФ.

Бывший глава российской столицы умер на 84-м году жизни в Мюнхене, позднее его похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище. Отпевание пройдет 12 декабря в Храме Христа спасителя.

На посту градоначальника Юрий Лужков находился 18 лет – с 1992 по 2010 годы. Он скончался 10 декабря в немецкой больнице из-за осложнений после операции на сердце.



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По словам белорусского главы, с именем Лужкова неразрывно связано множество знаковых инициатив и проектов.
 
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