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Лукашенко хочет встретиться с Путиным до Нового года и обсудить интеграцию

10.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко до конца года намерен еще раз встретиться с руководством России. Он попросил главу администрации грамотно спланировать свой рабочий график.

«Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России и договорились, что помимо всего прочего где-то в предновогодние дни мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. Я хотел бы, чтобы на определенные темы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся. Он согласился с удовольствием, сказал, что даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться», – сказал глава государства. 

«И, возможно, придется еще после 20-го встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки на «I» по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик. Поэтому нагрузка будет очень серьезная», – добавил он. 

Последний раз Лукашенко и Путин встречались в Сочи 7 декабря. Лидеры двух стран обсудили союзную интеграцию и поставки газа.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко до конца года намерен еще раз встретиться с руководством России. Он попросил главу администрации грамотно спланировать...
 
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